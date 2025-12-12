12月14日（日）午後3時〜午後4時55分（最大延長午後5時15分）ジャパンラグビーリーグワン2025-26開幕戦「東芝ブレイブルーパス東京 vs 埼玉パナソニックワイルドナイツ」を地上波・日本テレビ系全国ネットで生中継、動画配信サービス・Huluでライブ配信！この一戦は、19年W杯開幕戦の舞台・味の素スタジアムで行われる。試合開始直前の午後2時15分頃からは、日テレスポーツ公式YouTubeチャンネルで、両チームの開幕戦直前練習をラ