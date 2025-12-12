「五輪サミット」に出席したIOCのコベントリー会長（中央）＝11日、ローザンヌ（IOC提供・共同）【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は11日、ロシアとベラルーシのユース世代の選手について「今後は国際的なユース大会への参加を制限されるべきではない」とする新方針を発表した。同日、主要な国際競技連盟（IF）の会長らを集めた「五輪サミット」をスイスのローザンヌで開催。方針は支持されたという。IOC理事会に