きょうは冬型の気圧配置が強まって、全国的に風が強く吹くでしょう。北陸や北日本の日本海側を中心に雪が降り、雪の強まる所やふぶく所もありそうです。大雪やふぶきによる交通機関への影響にお気をつけください。晴れる太平洋側も冷たい北風が強く、真冬並みの寒さになりそうです。きょうは上空には強い寒気が流れ込むため、北陸や北日本の日本海側では雪の所が多くなるでしょう。雪の強まる所やふぶく所もありそうです。北日本を