◇WTT ファイナルズ香港（日本時間10日〜14日）卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、11日準々決勝へ進む8人が決まりました。片方の山に日本選手が6人中5人固まったことで1回戦から大藤沙月選手と橋本帆乃香選手、伊藤美誠選手と長粼美柚選手の日本人対決が行われました。大藤選手と橋本選手の対戦は流れをつかんだ大藤選手が3ゲーム連取。第4ゲームは先に橋本選手にゲームポイントをつかまれましたが、最後