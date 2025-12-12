女優広瀬すず（27）が11日、X（旧ツイッター）を更新。姉の女優広瀬アリスの誕生日を祝福した。アリスは11日、自身のXに「31ちゃいになりました。ぱちぱち」と同日32歳バースデーを迎えたことを記した。すずは、アリスのこのポストを引用。「おめ。ぱちぱち。」と、句点を入れると8文字で祝った。この投稿に対し「すずちゃんの返信が姉妹愛全開でほっこりする〜」「久しぶりに姉妹ショット待ってます」「今は『おめ』なんですね」