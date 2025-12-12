2026年1月12日スタートする橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の追加キャストとして、音尾琢真、許豊凡（INI）、大谷亮平、大塚寧々が湖音波（橋本）の働く病院の関係者役、内田理央が湖音波のヤンキー時代からの“マブダチ”役を演じることが発表された。【写真】内田理央はヤンキー時代からのマブダチ役！本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をき