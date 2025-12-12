波瑠と川栄李奈がダブル主演を務めるドラマ『フェイクマミー』（TBS系／12月12日最終回）の約4ヵ月におよぶ撮影が終了。波瑠、川栄、Snow Man・向井康二、中村蒼、池村碧彩、田中みな実からクランクアップコメントが到着した。【写真】波瑠、川栄李奈、Snow Man・向井康二らキャスト陣が笑顔で撮了！本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだ