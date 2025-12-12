北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第10話が11日に放送され、渉（北村）があん（仲間）に動画でメッセージを送ると、ネット上には「渉ー！よく言ったよ！」「涙止まらん切なすぎる」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】渉（北村有起哉）のメッセージを真剣に聞くあん（仲間由紀恵）娘