チャンピオンズＣのハギノアレグリアスは６着。勝ち馬の後ろに入り、レース運びは完璧。一度は夢を見ましたが、もうひと押しが利かなかったのは年齢のぶんがあったのかもしれません。このレースで引退とのこと。屈けん炎という大きな故障を乗り越え、８歳という高齢までよく頑張りました。頭が下がります。さて、和田竜二騎手と藤岡佑介騎手の２人が調教師試験に合格しました。非常に面白く、人望の厚い和田竜騎手。真面目に、