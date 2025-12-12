安倍晋三元首相銃撃事件で殺人などの罪に問われている山上徹也被告（45）の裁判が佳境を迎え、12月2日からは3日連続で被告人質問が行われた。【画像】安倍元首相の亡骸を抱える昭恵夫人送検時の山上被告母親から1億円超の献金を受け取り、家族の人生を翻弄した統一教会への恨みが動機とされるこの事件。審理後半は、銃撃対象が教会幹部から安倍氏へと切り替わったことに関し、動機解明に時間が費やされた。「昭恵さんをはじめ