日本の映画史、演劇史に巨大な足跡を残した俳優の仲代達矢が92歳で他界した。【画像】仲代達矢の代表作『切腹』仲代は1975年に妻で脚本家・演出家の宮崎恭子と始めた「無名塾」で多くの俳優を育成した。その一人が役所広司氏だ。役所広司氏（ワイ・ケイ事務所提供）「僕は『ありがとうございました』という気持ちをお伝えするばかりでした。縁もゆかりもない僕を無名塾で一人前の俳優に育ててくれたのですから、ただただ感謝