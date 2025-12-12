記者会見するベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏＝11日、ノルウェー・オスロ（共同）【オスロ共同】ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏は11日、ノルウェーの首都オスロでの記者会見で、独裁化を進める反米左派マドゥロ政権の転換と民主化実現に向け「すべての民主主義国の支援が必要だ。世界に行動を求める」と協力を呼びかけた。マチャド氏は身を隠していたベネズエラ