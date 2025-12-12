家でもオフィスでも気を遣いたいのが電源回りの整理整頓。ケーブルがゴチャゴチャしていると足を引っかけてしまう危険性がありますし、見た目も良くないため目に入るたびにテンションもガタ落ち…。そんな配線ゴチャゴチャ問題をスッキリ解消してくれるのがモバイルバッテリーや充電器などを扱うCIO（シーアイオー）から登場した充電器一体型の電源タップ「Polaris STICK Built in CORD REEL」（7680円）です。一般的な電源タップ