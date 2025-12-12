広島の大瀬良大地投手（３４）が１１日、手術からの復活ロードを思い描いた。１０月上旬に自身４度目となる右肘手術を受けた。すでにキャッチボールを再開しており、来年２月の春季キャンプでは例年通りの調整を行う想定を明かした。１月は自身８年ぶりの単独トレを敢行。完全復活への歩みを進めていく。マツダスタジアムを訪れた大瀬良は力強い言葉を並べた。表情に一切の不安はない。「皆さんが想像されているより順調です。