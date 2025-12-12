巨人の浅野翔吾外野手がバスケットボール日本代表の富樫勇樹、同じ香川県出身の渡辺雄太（いずれも千葉Ｊ）とのショットを公開した。浅野は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「千葉ジェッツの試合を見に行きました！冨樫選手、渡邊選手とも少しお話させてもらいとてもいい経験が出来ました！」と記し、背伸びして渡辺、富樫と並んだスリーショットや、巨人・吉川尚輝内野手とのショットを投稿。１つ前の更新では「