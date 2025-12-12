突然ですが、「VR」の正式名称知っていますか？人類が発明した革新的な技術！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Virtual Reality（バーチャルリアリティ）」でした！「VR」とは「Virtual Reality（バーチャルリアリティ）」の略で、日本語では「仮想現実」といいます。専用のヘッドセットやゴーグルを装着することで、まるで自分が別の世界に入り込んだかのような体験ができる技術です。目の前に360度広がる映像や頭の