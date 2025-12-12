「何をどうしたらよくなるの？」ゴルフの謎ワード「リズム」を安岡幸紀プロが丁寧に解説します。 ”リズムがいい”とはこういうこと！「２つの振り子」がシンクロしている動き ポイントはクラブと体の”引き合い”にアリ！ 連続素振りをずっと続けられる”二重振り子”運動 「リズム」はゴルフのレッスンの場でよく使われるワードです。いいリズムはいいスイングの条件で、多くのプロやコー