ノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大学の坂口志文特任教授と、化学賞を受賞した京都大学の北川進特別教授は11日、記者会見を行い、授賞式を終えて一夜明けた心境を話しました。会見の冒頭には、2人そろってスウェーデン国王から授与されたメダルを披露しました。ノーベル化学賞北川進氏「メダルを落とさないか心配していました。みなさんの前に向いて一礼してカメラ映りのためにじっとしてと言われたので、その時は感慨深い