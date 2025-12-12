◇WTT ファイナルズ香港1回戦長粼美柚4-3伊藤美誠（日本時間11日、香港）卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、女子シングルス1回戦で長粼美柚選手(世界ランキング15位)が伊藤美誠選手(同8位)を倒しベスト8に進みました。ゲームカウント1-3とされた長粼選手はそこから粘りを見せ3ゲームを連取。フルゲームの末、4-3(10-12、14-12、8-11、9-11、11-6、13-11、11-4)で長粼選手が勝利しま