養殖いかだ＝10日、宮城県気仙沼市巨大地震の発生可能性が平常時より相対的に高まっているとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、漁業に影響が出ている。政府が1週間、特別な備えを呼びかける中、休漁を決めた漁協も。海に出る漁師も普段より活動時間を短縮したり、津波で流されないよう漁具を高台に移動したりするなど警戒を強めている。8日に震度6強を観測した青森県八戸市などの漁協は、12月に解禁されたば