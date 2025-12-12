大分県立日田林工高相撲部の梅木広兜（ひろと）さん（18）＝建築土木科3年＝が来年3月、大相撲の放駒部屋（東京）に入門する。同校出身者では2年ぶり3人目の相撲部屋入門となり「しっかり精進し、上を目指したい」と張り切っている。梅木さんは玖珠町出身。叔父の影響で6歳から相撲を始めた。小1の時には、元横綱の白鵬翔さんが主催する国際相撲大会「白鵬杯」で3位に入賞。今年の県高校総体では副主将として団体優勝に貢献し