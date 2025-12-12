インフルエンザの流行期が例年より早く訪れている中、忘年会や帰省など会食や人の往来が盛んになる年末年始を控え、大分県が予防策の徹底を呼びかけている。県内58カ所の定点医療機関から報告された感染者数は、直近1週間（1〜7日）で計3069人。1医療機関当たり52・91人と高止まりが続く。県健康政策・感染症対策課によると、今季は10月27日〜11月2日に1医療機関当たりの感染者数が12・81人となり、昨年より1カ月早く注意報基