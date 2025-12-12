大分県日田市内の五つの高校が自転車の施錠率を競う「鍵かけ甲子園」の表彰式が9日、日田署であった。今年は藤蔭高が98・92％で優勝し、橋本寛之署長らから生徒たちに表彰状やトロフィーが手渡された。鍵をかける習慣を身に付ければ、自転車盗のほか空き巣などの防犯につながることを知ってもらおうと例年、署が実施。6月中旬から9月末まで、署員が各校の駐輪場を複数回抜き打ちで巡り、学校ごとの施錠率を算出した。藤蔭高