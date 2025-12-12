2020年7月の熊本豪雨で一部流失した球磨川に架かる歩行者・自転車専用のアーチ型の橋「天狗（てんぐ）橋」（熊本県人吉市中神町）の修復工事が完了した。橋は熊本県出身の漫画家、緑川ゆきさん原作の人気アニメ「夏目友人帳」のモデル地の一つで、観光資源としても期待されている。開通記念イベントには全国からファンら730人が駆けつけ、喜びを分かち合った。1967年に完成した旧橋は、熊本豪雨で左岸側の堤防部分が崩れて通行