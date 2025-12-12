私はレイナ（33歳）。夫のダイチ（32歳）、息子ヒナタ（8歳）、娘ユメ（1歳）と暮らしています。すぐ隣には義両親と独身の義姉ジュリさん（35歳）が住んでいます。ジュリさんは送迎ついでにヒナタに物を買い与えたり外食をさせたりと、余計なことばかりしていました。けれど義母からは逆に、私たち夫婦がジュリさんに失礼な態度を取っていたと叱られました。私とジュリさんははじめてきちんと事情を説明しあい、お互いにとってよい