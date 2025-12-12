長崎県平戸市宝亀町のカトリック宝亀教会が夜間と早朝、色鮮やかなイルミネーションの光に包まれている。信徒の発案で約20年前からこの時期に続けられており、中心となった小川益見さん（80）は「多くの人に眺めてもらい、クリスマスの季節を楽しんでほしい」と話す。来年1月9日まで。年を経るごとに飾り付けの範囲は広がり、今年は約1万2千個の発光ダイオード（LED）電球が聖堂の門や周辺の木々を、色を変えつつ照らす。教