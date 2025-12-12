難聴対策を進めることは認知症の予防、ひいては医療費の削減につながる−。長崎県の佐世保市医師会が、これまで明らかになっている医学的な知見やデータを踏まえ、自治体として現状を的確に把握して早期に対策を取るよう市に要望した。具体的な提案も示している。立ち会った認知症専門家によると、難聴でコミュニケーションが難しくなればふさぎ込みがちになり、脳に入る情報が減るなどして認知症が進む。専門家は「誰もが認知