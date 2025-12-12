「自分たちの子孫の多くがまさか数百年後も、自分たちと同じものを作って食いつないでいるなんて、想像もしなかったはずです」佐賀県伊万里市の大川内山地区で1883（明治16）年に創業した鍋島焼の老舗窯元「青山窯」の5代目で社長の川副史郎さん（54）が、鍋島焼の現状について祖先の思いを“代弁”した。藩窯に仕えた御用職人の家系。地域の信仰を集める岳神社内にも川副家の名前が残るなど、長い歴史をつないできた。展示