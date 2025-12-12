佐賀県伊万里市の深浦弘信市長（69）が11日、来年4月12日告示、同19日投開票の市長選に3選を目指して無所属で出馬する意向を明らかにした。市議会定例会の一般質問で答えた。同市長選への出馬表明は初めて。深浦氏は「2期8年で強くなった財政をどう使うかが大事。3期目は多世代交流施設の整備、国見台運動公園の総合開発を進めてまちの魅力を高めたい」と意欲を見せた。市政を巡っては、同市黒川町に建設が予定される廃棄物