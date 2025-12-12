客観的証拠に基づかない見立てに固執した犯罪捜査を、厳しく指弾する司法判断である。捜査機関は猛省し、検察は控訴してはならない。宮崎県串間市が2023年に発注した新消防庁舎設計業務の指名競争入札を巡る官製談合事件が舞台となった。宮崎地裁は10日、官製談合防止法違反などに問われた元副市長の福添忠義被告に対し、無罪の判決を言い渡した。この事件では、久米設計（東京）の元九州支社長と元営業担当、仲介役の元会社