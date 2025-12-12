ソフトバンクの近藤が福岡市内で自主トレメンバーとトークショーを行った。毎年1月に鹿児島県徳之島天城町で共に汗を流すオリックス・西川、ロッテ・藤岡らが参加。けがに苦しんだ近藤は今年の一字に「苦」と書き込み「来年は幸せなシーズンにしたい。最高出塁率のタイトルをもう一度取りたい」と話した。打撃練習は再開しており、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場にも意欲を見せた。