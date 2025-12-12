【ホノルル（米ハワイ州）鬼塚淳乃介】ソフトバンクの上沢直之投手（31）が10日（日本時間11日）、自身初のタイトルとなる最多奪三振獲得を来季の目標に掲げた。今季は後半戦からフォークを改良したこともあり、奪三振数が一気に増加。「そういうタイトルが見えてくるような投球がシーズンを通してできれば、チームに貢献できていると思う」。打たせて取る投手から進化を狙う。今季はチーム3位タイ、自己最多タイの12勝をマー