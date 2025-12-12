ジャパンラグビーリーグワンは11日、日本電気株式会社(NEC)が保有する「NECグリーンロケッツ東葛」を東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)に譲渡することを発表しました。NECグリーンロケッツ東葛は1985年の創部以来、日本選手権を3度優勝し、元日本代表の田中史朗さんやレメキ ロマノ ラヴァ選手(現三重ホンダヒート)も所属していた名門チーム。ラグビーリーグワン2025-26終了後の2026年7月にその栄光の歴史が引き継がれます。ホスト