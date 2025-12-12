仏教伝来の地・奈良県で若手僧侶たちによる『H１法話グランプリ』が開催され、“また会いたい”お坊さんNo.1が決定しました。宗派を超えて全国各地から集まったお坊さんが法話を披露するこの大会。4回目を迎えた今年は80人がエントリーしました（主催者発表）。認知度が高まるにつれ観客も増えているそうで、今年は約1500人分のチケットは完売し、（主催者発表）さらに全国15の映画館でライブビューイングまで行われました。制限時