2021年にノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎さんの生家（愛媛県四国中央市提供）愛媛県四国中央市は12日までに、同市出身で2021年のノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎さん（94）の生家について、所有する民間企業から寄贈を受けると発表した。11月に寄付の申し出があり、市は生家と周辺の山林を合わせた計約2300平方メートルの所有権移転手続きを進めている。市は「大切な財産として保存していく」とした。市によると、生家