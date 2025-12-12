埼玉・鴻巣市のコンビニエンスストアに11日夜、刃物を持った男が押し入り、現金を奪って逃走しました。11日午後11時ごろ、鴻巣市笠原のガソリンスタンドに併設するコンビニで、刃物のようなものを持った男が押し入り、男性店員（21歳）に「金を出せ」と言って脅し、レジの中にあった現金約22万円を奪って逃走しました。警察によりますと、当時店内に客はおらず、男性店員が1人で閉店作業をしていたところ、男がバイクに乗って現れ