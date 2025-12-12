伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第４回は東洋大。＊＊＊＊＊＊＊今季の東洋大は主務が不在。２人の３年生マネジャーが力を合わせてチームを支えている。谷浩平マネジャーは「４年生の先輩たちはそれぞれの持ち味でチームを引っ張ってくれています。最後の箱根を悔いなく走ってほしい」と言葉に力を込めた。中谷拓海マネジャーは「浜中尊（