第2回【なぜ「おこめ券」は消費者から歓迎されないのか「自治体の反発」「1枚500円なのに実質440円」だけじゃない「鈴木農水相」に批判が集まる“もうひとつの理由”】の続き──。鈴木憲和農水相は12月5日の大臣会見の際、記者から国内最大のコメ卸・神明ホールディングスの藤尾益雄社長が2日に新潟県新発田市で行った講演内容に関して質問を受けた。（全3回の第3回）＊＊＊【写真を見る】日本中を騒がせるクマ問題とコメ問