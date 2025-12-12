伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第４回は東洋大。＊＊＊＊＊＊＊今季、東洋大は序盤から苦しんだ。５月の全日本関東選考会で敗退し、１８年ぶりに本戦出場を逃した。出雲でも見せ場なく９位。しかし、得意の箱根路に向けて巻き返す態勢が整いつつある。１１月、上尾と川越のハーフマラソンで自己ベスト記録が連発した。新エースの松井海