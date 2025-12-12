俳優・渡辺謙が、長男で俳優の渡辺大と親子ショットを見せた。１２日までに長男のインスタグラムに登場。大は「新歌舞伎座で公演中の『醉いどれ天使』本日のマチネは親子参観でした…」と父が訪れたことを伝え、２ショットをアップ。「高校の文化祭を見に来た以来の参観で、始まる前から変なテンションになってしまいました」と明かし、「４０代になって、少しは役者として変化していった姿を見せられたかな、と。直接会った