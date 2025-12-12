2025年10月に閉幕した大阪・関西万博。その中でも特に人気を博したパビリオン「イタリア館」の展示作品が、天王寺の大阪市立美術館で公開されています。日伊国交160周年を記念した特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」が、10月25日(土)から2026年1月12日まで開催されています。万博でアジア初公開され話題となった古代彫刻の傑作《ファルネーゼのアトラス》をはじめ、万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチの自筆ノート、巨匠