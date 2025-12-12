これまでのお話 クッションゴムは、液晶タブレット台についてあるのを無くしたので買ってみたところ、とてもよいものだったので、いろんなところに貼り付けています。 HDDのガリガリした振動や、軽すぎてよくズレるMac mini本体などには有効でした。キーボードのキーに貼って指の位置を確認したりもできます。