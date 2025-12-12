ウクライナのゼレンスキー大統領は11日、アメリカの政府高官とウクライナの安全の保証について協議したと明らかにしました。ウクライナとロシアの和平案をめぐり、ゼレンスキー大統領は11日、アメリカのルビオ国務長官やヘグセス国防長官らと協議したとSNSに投稿しました。ウクライナは、10日にアメリカに和平案の修正案を提出。調整は、あわせて3つの文書で進められていますが、今回の協議は、そのうちの1つであるウクライナの安