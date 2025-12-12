2026年1月2日の日本テレビ・金曜ロードショーで、『千と千尋の神隠し』の放送が決定。その翌週の1月9日には、『かぐや姫の物語』を放送することが12日、発表されました。『千と千尋の神隠し』は2001年の夏に公開され、興行収入316.8億円を記録。国内だけでなく、世界的にも高い評価を受け、アメリカのアカデミー賞長編アニメーション映画部門賞、ベルリン国際映画祭の最高賞である金熊賞など数多くの賞に輝きました。また、2022年