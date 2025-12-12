12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比720円高の5万920円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては771.18円高。出来高は1万831枚だった。 TOPIX先物期近は3407ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比49.76ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50920+720 10831 日経225m