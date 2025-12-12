丘珠空港から秋田空港に向かっていた北海道エアシステムの旅客機の右側のプロペラが停止し、函館空港に緊急着陸しました。函館空港に着陸した１機の旅客機。その機体の右側のプロペラが停止しているのが確認できます。緊急着陸したのは丘珠発ー秋田行きのＪＡＬ２８２３便です。 北海道エアシステムによりますと、ＪＡＬ２８２３便は離陸直後にトラブルが起き、右側のプロペラエンジンが停止したということです。丘珠空港