G大阪の高木和道コーチ（45）がVELAGO生駒（関西1部）の来季監督に就任することが11日までに決定的となった。複数の関係者が明かした。生駒は来季、歯科医療テクノロジーを手がけるSCOグループが筆頭株主となり、元日本代表FWの播戸竜二氏（46）がクラブ社長に就任する方向。最短28―29年シーズンのJリーグ参入を見据える中、指導経験の豊富な高木氏に白羽の矢を立てた。