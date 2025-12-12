「香港マイル・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）香港マイルに出走するソウルラッシュが１１日、芝コースで最終追い切りを行った。香港スプリントのサトノレーヴ、香港ヴァーズのアーバンシックも出走態勢を整えた。また、枠順抽選が行われ、馬番とゲート番が確定した。ここが引退レースとなるソウルラッシュはシャティン競馬場の芝コースで単走追い。軽快な脚取りで６Ｆ７９秒３−４Ｆ４９秒７−２Ｆ２２秒６を計時した。ス