２０２６年度の調教師免許試験（新規）の合格者が１１日、発表された。ＪＲＡ・Ｇ１を勝ち、ＪＲＡ通算１０００勝以上をマークしている藤岡佑介は３０歳で調教師転身を描いていた。◇◇「フランスに行ってなかったら、早くにジョッキーを辞めていたでしょうね」。藤岡佑の分岐点はデビュー９年目だった。ＪＲＡ賞最多勝利新人騎手を獲得したが、成績が伸び悩む時期も。２７歳。仏語を勉強し、長期修行へ身を投じた。「