２０２６年度の調教師免許試験（新規）の合格者が１１日、発表された。三樹祐輔助手（４１）は美浦・田中剛厩舎で厩舎人としてのキャリアをスタートし、ロゴタイプなどを担当。１７年からは美浦・矢野厩舎で助手を務めた。１次試験１０回、２次試験４回目の挑戦で難関を突破。「ロゴタイプは本来もっと走れたと思う。当時に思う自分の至らなさが、調教師を受けようという動機にもなった。“１３人目の従業員”として、スタッフ